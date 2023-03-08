Как Путин поздравил женщин с 8 марта сейчас и год назад

Что говорил Путин в поздравлении с 8 марта в 2022 году:

"Хочу обратиться к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна.

Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу.

Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России", - сказал он год назад.

Напомним, Путин объявил мобилизацию в сентябре прошлого года. После вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года неоднократно сообщалось, что солдаты-срочники также участвовали в боях и погибли.

Что сказал Путин в поздравлении с 8 марта в 2023 году: