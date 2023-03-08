Владимир Путин выступил с поздравительной речью 8 марта, как в этом году, так и год назад, в контексте полномасштабного вторжения России в Украину. Издание "Медуза" сравнивает два его выступления.
Как Путин поздравил женщин с 8 марта сейчас и год назад
Что говорил Путин в поздравлении с 8 марта в 2022 году:
"Хочу обратиться к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна.
Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу.
Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России", - сказал он год назад.
Напомним, Путин объявил мобилизацию в сентябре прошлого года. После вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года неоднократно сообщалось, что солдаты-срочники также участвовали в боях и погибли.
Что сказал Путин в поздравлении с 8 марта в 2023 году:
"Сегодня во всех городах и поселках нашей большой страны говорят о любви и восхищении мамам, бабушкам, сестрам, женам, дочерям, подругам, стремятся порадовать своих самых дорогих и близких, обнять, сказать о том, на что иногда не хватает времени в каждодневной круговерти дел, передать привет и добрые искренние слова тем, кто верит и ждет дома, в пору испытаний и разлуки.
В сложные моменты, во времена испытаний неравнодушие, отзывчивость женского сердца всегда превращаются в мощную силу, которая указывает самый правильный, справедливый, нужный образ действий. Так происходит и сейчас. Знаю, как искренне, порой самоотверженно вы поддерживаете наших солдат и офицеров - и своих близких, и совсем незнакомых ребят - молитвой, теплыми словами и добрыми делами. Пишете письма, собираете посылки со всем необходимым, плетете маскировочные сети, идете волонтерами в госпитали, чтобы заботиться о каждом, как о собственном сыне", - заявил он.
Разумеется, в этом году он не упомянул объявленную им же осенью мобилизацию.
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