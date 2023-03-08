В Тукумском крае мужчина пытался сжечь машины бывшей подруги. Но сжег свою

5 марта полиция получила вызов в Смардскую волость Тукумского края, где мужчина 1977 года рождения намеренно повредил транспортные средства, применив приготовленную ранее зажигательную смесь, залитую в стеклянные бутылки.

На месте происшествия было разбито лобовое стекло автомобиля марки Chevrolet и подожжен Ford Fiesta, одновременно загорелась и полностью сгорела машина марки Volvo, на которой сам мужчина приехал на место происшествия. После этого он ушел пешком.

Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия и констатировали, что мужчина ушел в находящийся неподалеку лесной массив. Принимая во внимание неблагоприятную в тот момент погоду и метель, к поискам были привлечены дополнительные ресурсы, в том числе кинолог с собакой.

Активные поиски в лесном массиве продолжались, пока можно было обнаружить следы мужчины. Однако на следующей день он сам пришел в участок, где был задержан.

Мужчина ранее уже нарушал решение суда о временной защите от насилия - запрет приближаться к бывшей подруге, и за это нарушение в начале года уже был начат один уголовный процесс, по которому ведется расследование. Теперь же начат еще один уголовный процесс.