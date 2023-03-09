Фото и видео ⟩ Ракетный удар по Украине: сообщается о взрывах в Киеве, Харькове и Одессе. Есть погибшие

Виталий Кличко сообщил, что в Киеве без отопления остались 40% потребителей. Харьков полностью остался без света, воды и тепла, в городе перестали ходить троллейбусы и трамваи, а также не работает метрополитен. В Житомирской области без электроснабжения остались почти 150 тысяч абонентов, сообщил глава областной дминистрации Виталий Бунечко.

Владимир Зеленский прокомментировал ночные обстрелы Украины: "Это была трудная ночь. Массированный ракетный обстрел страны. Киевская, Кировоградская, Днепровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области. Атаки на объекты критической инфраструктуры и жилые дома. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования семьям. Все службы работают. Энергосистема восстанавливается. Ограничения были введены во всех регионах.

Противник выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, вернувшись к своей жалкой тактике.

Оккупанты могут только терроризировать мирных жителей. Это все, что они могут сделать. Но это им не поможет. Они не уйдут от ответственности за все, что они сделали", – заявил Зеленский.

Минобороны РФ назвало удары по Украине "ответом на теракт в Брянской области".

"В ответ на организованные 2 марта Киевом террористические акции в Брянской области ВС РФ нанесли массированный удар возмездия", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым "Кинжалом", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры, ОПК и энергетики Украины, цель удара возмездия достигнута, все назначенные объекты военной инфраструктуры Украины поражены", - сказано там же.

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