Ранним утром 9 марта российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Воздушная тревога объявлялась по всей территории страны, сообщает "Медуза".
Фото и видео ⟩ Ракетный удар по Украине: сообщается о взрывах в Киеве, Харькове и Одессе. Есть погибшие
Местные власти и СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Житомире, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях. Во многих регионах сработали системы ПВО.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, российские военные осуществили как минимум 81 ракетный пуск, использовав 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр", шесть крылатых ракет воздушного базирования X-22, шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал", восемь управляемых авиационных ракет Х-31П/X-59, 13 зенитных управляемых ракет С-300. Также были запущены восемь иранских ударных дронов Shahed-136/131.
Украинским военным удалось уничтожить 34 из 48 крылатых ракет (Х-101/Х-555, "Калибр") и четыре беспилотника, рассказал Залужный. Также восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 в результате организованного противодействия не достигли своих целей.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Голосеевском и Святошинском районах. В результате пострадали два человека и загорелись автомобили во дворе одного из жилых домов. Пострадавшие были госпитализированы.
В Золочевской общине Львовской области из-за ракетного удара погибли пять человек, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий. По его словам, ракета упала в жилом квартале, после чего начался пожар, уничтоживший три жилых дома.
Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что ракетным обстрелам подверглись Днепровский, Павлоградский, Криворожский и Никопольский районы. В результате разрушены объекты энергетической инфраструктуры и промышленных предприятиях. Погиб один человек и еще двое получили ранения, добавил он.
По данным главы Харьковской военной администрации Олега Синегубова, российские военные нанесли по меньшей мере 15 ударов ракетами С-300 по Харькову и области. В результате повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры. В поселке Песочин ракета повредила несколько жилых домов, ранения получили две пожилые женщины.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram-канале, что после утреннего обстрела Россией Херсона погибли трое мирных жителей.
По его словам, а также судя по фото, два человека погибли на остановке общественного транспорта на Корабельной площади, еще одна женщина - в магазине рядом с этой остановкой.
Глава военной администрации Одесской области Максим Марченко рассказал, что в ходе российского обстрела повреждены жилые дома и один объект энергетической инфраструктуры. Глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в результате российского удара есть попадания в два объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе.
В ряде регионов в связи с ракетной атакой в качестве превентивной меры экстренно отключили электричество.
"Энергоатом" сообщает, что в результате российских ударов утром 9 марта полностью обесточена Запорожская АЭС. Компания "Укрзалізниця" ("Украинская железная дорога") информирует о задержке как минимум 15 поездов.
Виталий Кличко сообщил, что в Киеве без отопления остались 40% потребителей. Харьков полностью остался без света, воды и тепла, в городе перестали ходить троллейбусы и трамваи, а также не работает метрополитен. В Житомирской области без электроснабжения остались почти 150 тысяч абонентов, сообщил глава областной дминистрации Виталий Бунечко.
Владимир Зеленский прокомментировал ночные обстрелы Украины: "Это была трудная ночь. Массированный ракетный обстрел страны. Киевская, Кировоградская, Днепровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая области. Атаки на объекты критической инфраструктуры и жилые дома. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования семьям. Все службы работают. Энергосистема восстанавливается. Ограничения были введены во всех регионах.
Противник выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, вернувшись к своей жалкой тактике.
Оккупанты могут только терроризировать мирных жителей. Это все, что они могут сделать. Но это им не поможет. Они не уйдут от ответственности за все, что они сделали", – заявил Зеленский.
Минобороны РФ назвало удары по Украине "ответом на теракт в Брянской области".
"В ответ на организованные 2 марта Киевом террористические акции в Брянской области ВС РФ нанесли массированный удар возмездия", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым "Кинжалом", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры, ОПК и энергетики Украины, цель удара возмездия достигнута, все назначенные объекты военной инфраструктуры Украины поражены", - сказано там же.
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