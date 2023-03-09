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Силы обороны Эстонии начали складировать заграждения по всей стране

BNS
Силы обороны Эстонии начали складировать заграждения по всей стране
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Противотанковые заграждения. Иллюстративное фото.
Противотанковые заграждения. Иллюстративное фото. Фото: Rodrigo Abd

До начала июня Силы обороны Эстонии будут складировать заграждения в различных регионах Эстонии. Работа по их установке продолжится и в будущем, пишет Rus.Postimees.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны Эстонии, отметив, что заграждения, в том числе, изготовленные из бетона надолбы, будут складированы в разных регионах Эстонии в сотрудничестве с местными самоуправлениями, Департаментом полиции и погранохраны, Спасательным департаментом, Центром управления государственными лесами (RMK) и Департаментом транспорта Эстонии.

Кроме того, Силы обороны Эстонии свяжутся отдельно с каждым землевладельцем, собственность которого непосредственно затронет складирование заграждений.

В процессе будет учтено, чтобы заграждения как можно меньше мешали повседневной жизни, но также и то, что оттуда их можно было бы быстро забрать и использовать в случае необходимости. Транспортировку средств будут осуществлять Силы обороны Эстонии и гражданские партнеры Сил обороны Эстонии.

"Складирование блокирующих элементов является заранее запланированным мероприятием, которое сегодня возможно благодаря тому, что необходимые элементы были закуплены в достаточном количестве и их можно постоянно заранее сложить в необходимых местах. При этом заверяю, что непосредственная военная опасность Эстонии не угрожает, и Силы обороны хотят сделать все, чтобы она оставалась такой же", - сказал командир инженерного отделения штаба дивизии Сил обороны Эстонии подполковник Айнар Афанасьев.

"Силы обороны хотят защищать Эстонию на своих условиях, поэтому они предпринимают ряд превентивных и упреждающих мер, чтобы перехватить инициативу и максимально затруднить нападение на Эстонию, сделать его максимально дорогостоящим. Одной из таких мер можно назвать предварительное размещение средств сдерживания", - добавил Афанасьев.

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