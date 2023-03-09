На фоне протестов в Грузии из парламента отозван законопроект об "иностранных агентах"

Законопроект под названием "О прозрачности зарубежного влияния", обязывал любые организации, деятельность которых финансируется из-за рубежа, официально вставать на учет в качестве "иностранных агентов" - даже если зарубежные поступления "агентов" составляют лишь пятую часть их бюджета.

"Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык „российского закона“, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса. Кроме того, радикальным силам удалось вовлечь часть молодежи в противоправную деятельность", - говорится в совместном заявлении партий, которое цитирует "Рустави 2".

Уже сообщалось, что после принятия закона в первом чтении на улицы Тбилиси вышли тысячи людей, несогласных с решением грузинских депутатов.

Протестующих поддержала президент страны Саломе Зурабишвили: она заявила, что депутаты, поддержавшие законопроект, нарушили конституцию, и пообещала наложить на законопроект вето, если он попадет к ней на стол.

Просты проходили 7 и 8 марта. Ближе к ночи 7 марта массовая демонстрация протеста переросла в беспорядки и ожесточенные столкновения с полицией. Протестующие бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Тогда толпу было решено разогнать при помощи слезоточивого газа и водометов.

По официальным данным МВД страны, во вторник вечером в ходе столкновений было задержано 66 человек.

На следующий день - 8 марта - протесты продолжились. Как сообщается, еще 10 человек были задержаны в среду.