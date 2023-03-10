Интервью ⟩ Лоббистам Кремля в Европе выдали новые "методички"

- Политические риски не сильно выросли. Но сейчас появляется другой важный тренд. Год назад, когда началась война, Россия действительно лишилась очень многих своих старых сторонников. Сторонники Кремля не могли понять, что им вообще говорить, когда началась фактически империалистическая война, неприкрытая агрессия. Что говорить-то в такой ситуации? "Методичек" ни у кого не было на этот счет. Даже те, кто вполне себе был "прикормлен", буквально завербован на материальной основе, не знали, что сказать. Даже "Альтернатива для Германии", когда в Европарламенте было одно из первых голосований по осуждению агрессии Москвы, они просто не голосовали. Они не знали, как быть.



Но сейчас снова голосуют. И голосуют против таких резолюций. А год назад шок был даже у них. Год спустя условные «методички» появились. Кремль не стал выдумывать ничего нового и сложного. Просто взяли лекала Холодной войны и начали говорить о мире. О необходимости мирных переговоров. Этот новый тренд начался пару месяцев назад: "Россия хочет мира, а Украина не хочет отказываться от войны". Почему не отказывается? "Отказывают западные хозяева".