Во второй половине дня в четверг, 9 марта, автобус съехал с дороги на Бауском шоссе (A7, 76-й километр) возле Церауксте.
На Бауском шоссе автобус съехал с дороги
На Бауском шоссе автобус съехал с дороги
Satiksmi negadījuma vietā pa vienu joslu regulē @Valsts_policija. https://t.co/Po0QY3JWLJ— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) March 9, 2023
По данным Latvijas Valsts ceļi, движение на месте аварии регулировалось Государственной полицией по одной полосе.
В настоящее время движение восстановлено.
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