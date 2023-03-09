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На Бауском шоссе автобус съехал с дороги

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На Бауском шоссе автобус съехал с дороги
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Зимняя дорога. Иллюстративное фото
Зимняя дорога. Иллюстративное фото Фото: Ivars Soikāns/LETA

Во второй половине дня в четверг, 9 марта, автобус съехал с дороги на Бауском шоссе (A7, 76-й километр) возле Церауксте.

По данным Latvijas Valsts ceļi, движение на месте аварии регулировалось Государственной полицией по одной полосе.

В настоящее время движение восстановлено.

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