Леонид Волков уходит с поста председателя правления ФБК из-за скандала с поддержкой олигархов

При этом он продолжает настаивать на том, что не давал согласия на использование своей подписи под февральским коллективным письмом.

Фонд борьбы с коррупцией с весны 2022 года ведет "Список коррупционеров и разжигателей войны". Соратники Алексея Навального заявляли, что этот список может быть основой для западных санкций. Из руководства "Альфа-групп" в этом списке присутствует только Петр Авен. 7 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование "Черная касса", в котором заявил, что Алексей Венедиктов среди прочих журналистов участвовал в "распиле" бюджета Москвы через программу благоустройства города "Мой район". Венедиктов подтвердил, что занимался этим проектом, но ответил ФБК, что сам на нем ничего не заработал.