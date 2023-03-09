Председатель правления фонда ACF International (Фонд борьбы с коррупцией) Леонид Волков объявил, что уходит с поста главы организации, пишет "Медуза".
Леонид Волков уходит с поста председателя правления ФБК из-за скандала с поддержкой олигархов
Это произошло после того, как бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов обнародовал документы, в которых стоит подпись Волкова под коллективным обращением к Еврокомиссии с просьбой снять санкции с руководителей "Альфа-групп" - Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Документ датирован 7 февраля 2023 года.
Сначала Волков отрицал, что подписывал подобное письмо. 9 марта он опубликовал в Telegram копию другого письма, которое датируется 14 октября 2022 года. Оно адресовано главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и подписано главой ФБК. В нем также содержится просьба отменить санкции в отношении бизнесменов из "Альфа-групп". За 20 минут до поста Волкова это же письмо в своем Telegram-канале выложил Венедиктов.
"Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия - подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил и, следовательно, тем самым их подставил", - прокомментировал письмо глава ФБК. Волков попросил прощения у своих коллег по ФБК, добавив, что в скором времени они вместе обсудят, готовы ли дальше сотрудничать.
При этом он продолжает настаивать на том, что не давал согласия на использование своей подписи под февральским коллективным письмом.
Фонд борьбы с коррупцией с весны 2022 года ведет "Список коррупционеров и разжигателей войны". Соратники Алексея Навального заявляли, что этот список может быть основой для западных санкций. Из руководства "Альфа-групп" в этом списке присутствует только Петр Авен. 7 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование "Черная касса", в котором заявил, что Алексей Венедиктов среди прочих журналистов участвовал в "распиле" бюджета Москвы через программу благоустройства города "Мой район". Венедиктов подтвердил, что занимался этим проектом, но ответил ФБК, что сам на нем ничего не заработал.
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