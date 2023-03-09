За последние сутки количество травм, полученных людьми на обледенелых тротуарах, увеличилось более чем в два раза, сообщила представитель Больницы травматологии и ортопедии (TOS) Дагния Дижбите-Сваринска.
На скользких улицах количество травм увеличилось вдвое
В настоящее время растет число пациентов, получивших травмы из-за обледенения улиц. Кроме того, медики сообщают, что вчера, вероятно в связи с празднованием 8 марта, увеличилось количество пациентов с травмами, полученными в состоянии алкогольного опьянения.
В связи с тем, что в ближайшие дни ожидается переменчивая погода и гололедица, медики призывают людей прислушаться к предупреждениям синоптиков и проявлять осторожность при передвижении по скользким поверхностям, а также выбирать подходящую для погодных условий обувь.
Врачи TOS также напоминают, что в такую погоду пожилым людям лучше оставаться дома, и призывают молодых родственников позаботиться о своих близких, чтобы они по возможности меньше выходили из дома.
Наиболее распространенными травмами, полученными на скользких улицах, являются переломы плечевой кости, лодыжек, а у пожилых людей - переломы бедренной кости.
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