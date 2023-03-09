Орбан заявил о необходимости пересмотреть отношения Венгрии с Россией

Орбан заявил, что сотрудничество с Россией отвечает интересам Венгрии, но выразил обеспокоенность тем, что отношения Москвы с Европой "настолько пострадали из-за войны, что могут не восстановиться еще долго".

По словам Орбана, Венгрии следует "серьезно подумать" о том, как строить политические и экономические отношения с Россией в ближайшие 10-15 лет.

После вторжения России в Украину Орбана неоднократно критиковали за недостаточно твердую позицию по отношению к России и ее президенту Владимиру Путину.

Летом Орбан заявлял о "провале антироссийской стратегии Запада" и призывал к переговорам между Россией и США ради прекращения войны в Украине. В сентябре глава правительства Венгрии также призывал снять с РФ санкции.

Венгрия также одна из немногих стран ЕС, отказавшихся помогать Украине поставками вооружения. Официально Будапешт объяснял это "заботой о собственной безопасности".