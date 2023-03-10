Политическая партия "Прогрессивные" утвердила в должности пресс-секретаря бывшего главу Латвийской ассоциации журналистов Илью Козина, сообщает агентство LETA.
Бывший журналист Илья Козин утвержден в должности пресс-секретаря "Прогрессивных"
До этого он работал корреспондентом новостей Латвийского телевидения.
Козин пояснил, что решил работать в партии, так как сейчас "говорить о проблемах - мало, их нужно решать".
У Козина - почти десятилетний опыт в журналистике. Свою профессиональную карьеру он начал в 2014 году в службе новостей Латвийского радио, где в основном создавал новостные сюжеты для нужд Латвийского радио 4, периодически он сотрудничал с Латвийским радио 1. В начале 2019 года Козин начал работу в новостном портале TVNET, где в том числе вел передачу "Зона комфорта". В свою очередь весной 2021 года он начал работать в службе новостей Латвийского телевидения. Летом того же года он получил степень магистра политических наук в Латвийском университете.
После вторжения России в Украину он был и общественно активен, предлагая мирным жителям Украины основы латышского языка.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!