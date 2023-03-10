Бывший журналист Илья Козин утвержден в должности пресс-секретаря "Прогрессивных"

Козин пояснил, что решил работать в партии , так как сейчас "говорить о проблемах - мало, их нужно решать".

У Козина - почти десятилетний опыт в журналистике. Свою профессиональную карьеру он начал в 2014 году в службе новостей Латвийского радио, где в основном создавал новостные сюжеты для нужд Латвийского радио 4, периодически он сотрудничал с Латвийским радио 1. В начале 2019 года Козин начал работу в новостном портале TVNET, где в том числе вел передачу "Зона комфорта". В свою очередь весной 2021 года он начал работать в службе новостей Латвийского телевидения. Летом того же года он получил степень магистра политических наук в Латвийском университете.