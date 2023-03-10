Фото ⟩ Робби Уильямс выступил в Риге с грандиозным шоу

Галерея: Робби Уильямс в Риге

В рамках нового концертного тура XXV зрители в Риге услышали лучшие хиты 25 лет в новом звучании, записанные совместно с Metropole Orkest, в том числе любимые публикой Angels, Let Me Entertain You до She's the One и многие другие.

Последний альбом XXV официально побил все рекорды официальных чартов и в настоящее время находится на первом месте - это 14-й сольный альбом Уильямса, сделавший его самостоятельным артистом с наибольшим количеством альбомов номер один в Великобритании, который превзошел рекорд, принадлежащий легендарному Элвису Пресли.

Робби Уильямс является одним из самых коммерчески успешных сольных исполнителей в истории Великобритании.