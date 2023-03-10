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Фото ⟩ Робби Уильямс выступил в Риге с грандиозным шоу

rus.tvnet.lv
Робби Уильямс выступил в Риге с грандиозным шоу
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

В четверг, 9 марта, Робби Уильямс выступил в Риге с программой посвященной 25-летию его сольной карьеры. TVNET предлагает взглянуть на фотографии с концерта"

Галерея: Робби Уильямс в Риге

В рамках нового концертного тура XXV зрители в Риге услышали лучшие хиты 25 лет в новом звучании, записанные совместно с Metropole Orkest, в том числе любимые публикой Angels, Let Me Entertain You до She's the One и многие другие.

Последний альбом XXV официально побил все рекорды официальных чартов и в настоящее время находится на первом месте - это 14-й сольный альбом Уильямса, сделавший его самостоятельным артистом с наибольшим количеством альбомов номер один в Великобритании, который превзошел рекорд, принадлежащий легендарному Элвису Пресли.

Робби Уильямс является одним из самых коммерчески успешных сольных исполнителей в истории Великобритании.

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