ВИДЕО ⟩ Эстонский рэпер Томми Кэш удивил публику на Неделе моды

На Неделе моды в Париже Томми Кэш появился в наряде, который привлек всеобщее внимание. Кто-то может сказать, что он выкатился из постели, чтобы попасть на показ, но это объяснение не для Томми Кэша.

На протяжении короткого видео, опубликованного в Инстаграме, рэпера можно увидеть "спящим" рядом с южнокорейским хип-хоп исполнителем Саймоном Домиником. В какой-то момент на его лице была маска, а позже - два ломтика огурца на веках. "Извините за опоздание, я заснул!" - написал рэпер в посте.

Томми сидел среди других популярных знаменитостей, но привлек внимание американского модного журнала Vogue.