В некоторые дни просто не хочется вставать с постели, но все равно приходится это делать, надевать одежду и выходить в люди. Но эстонский рэпер Томми Кэш выбрал третий вариант для Недели моды в Париже и разом оставил всемирно известных звезд в тени, пишет Limon.ee.
ВИДЕО ⟩ Эстонский рэпер Томми Кэш удивил публику на Неделе моды
Эстонский рэпер Томми Кэш удивил публику на Неделе моды
На Неделе моды в Париже Томми Кэш появился в наряде, который привлек всеобщее внимание. Кто-то может сказать, что он выкатился из постели, чтобы попасть на показ, но это объяснение не для Томми Кэша.
На протяжении короткого видео, опубликованного в Инстаграме, рэпера можно увидеть "спящим" рядом с южнокорейским хип-хоп исполнителем Саймоном Домиником. В какой-то момент на его лице была маска, а позже - два ломтика огурца на веках. "Извините за опоздание, я заснул!" - написал рэпер в посте.
Томми сидел среди других популярных знаменитостей, но привлек внимание американского модного журнала Vogue.
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