Посол Украины в Беларуси прокомментировал оскорбительные слова Лукашенко о Зеленском

"Лукашенко всегда позволял себе оскорбительные высказывания. Это его стиль, он такой человек. С моей точки зрения, он оскорбил сам себя и ту часть белорусского общества, которая его поддерживает", - заявил Кизим в интервью LIGA.net.

Дипломат отмечает, что подобные заявления - это демонстрация бессилия: "Знаете, как бывает, когда нет слов и аргументов, то говорят: "Ты сам тупой". Но тут можно еще вспомнить слова его ближайшего друга Путина: "Кто как обзывается - тот так и называется".

7 марта, вручая государственные награды, Александр Лукашенко обвинил Украину в атаке на самолет А-50 на аэродроме в Мачулищах и заявил, что "такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим". Он назвал президента Украины "гнидой", а также пригрозил, что "вызов брошен". Одновременно Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не намерена быть втянутой в войну.

По сути, оскорбив Зеленского, Лукашенко охарактеризовал себя, сказал в комментарии "Зеркалу" председатель комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

"Если глава государства, даже нелегитимный диктатор, вместо рациональных аргументов опускается до уровня площадной брани, то это говорит о его полной безнадежности. По всей видимости, минский диктатор окончательно попал в зависимость от кремлевского диктатора", - сказал Мережко.