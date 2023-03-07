Лукашенко назвал Зеленского "гнидой" и добавил, что "вызов брошен"

В ходе выступления Лукашенко обвинил в случившемся на авиабазе Зеленского, так как, по его мнению, "такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны", пишет "Медуза".

"Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", - заявил Лукашенко.

В то же время президент Беларуси подчеркнул, что его страна не собирается вступать в войну. "Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь", - сказал он.

В ходе выступления Лукашенко также пригрозил "жесточайшей зачисткой" оппозиционно настроенным жителям, которые остались в Беларуси или покинули ее.

Утром 26 февраля в окрестностях военного аэродрома в Мачулищах прогремели два взрыва. В BYPOL сообщили, что в результате повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. Как писало "Зеркало", в местных чатах поселка Мачулищи сообщалось о скоплении вооруженных военных, проверках проезжающих машин и обходах сотрудниками ОМОНа домов местных жителей, напоминает "Дождь".

На следующий день Лукашенко собрал совещание с силовиками, госсекретарем Совбеза, министрами внутренних дел и обороны, председателями КГБ и Госпогранкомитета. Позже Минобороны Беларуси опубликовало видео с А-50. На нем видно, что самолет цел, однако не указано, когда именно снят ролик.