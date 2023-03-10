В связи с уничтожением "Мрии" в Украине задержаны два должностных лица

Уникальный самолет, размах крыльев которого составлял 88 метров, был уничтожен в ходе битвы на аэропорт "Антонов" (он же - "Гостомель", - ред.) недалеко от Киева, где он стоял в ангаре.

Битва за аэропорт "Антонов" прошла 24 и 25 февраля, российские войска пытались занять его, чтобы обеспечить себе оснащение. России удалось занять аэропорт, однако он был слишком сильно разрушен, чтобы его можно было использовать.

"Мрия" была уничтожена в первый день войны.

Украина использовала этот самолет во время пандемии, чтобы доставить медицинское оборудование из Китая.

Служба безопасности Украины обвинила должностных лиц предприятия "Антонов", которые запретили вооруженным силам Украины защищать аэропорт до вторжения.

В ходе расследования был сделан вывод, что эти должностные лица вечером перед вторжением России не позволили Нацгвардии Украины войти на территорию аэропорта "Антонов", чтобы подготовиться к его обороне, сообщила в пятницу СБУ.

В службе рассказали, что должностные лица "Антонова" в январе и феврале запретили армии Украины строить защитные укрепления на территории аэропорта.

Бывший заместитель гендиректора государственного предприятия "Антонов" сейчас скрывается от закона, в свою очередь еще двое обвиняемых - бывший генеральный директор и руководитель отдела безопасности авиации - задержаны.

Если их признают виновными в помехе законным действиям вооруженных сил Украины, им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.