В Украине решили восстановить "Мрию" - самый большой в мире самолет

Главный конструктор "Антонова" Владислав Власик рассказал украинским СМИ, что сейчас ведется активная работа над созданием нового самолета, который заменит тот, что был уничтоженен во время войны.

Новый самолет Ан-225 "Мрия" будет создан на базе так и не законченного "брата-близнеца" "Мрии". Внешне этот аппарат не будет отличаться от оригинального, одно внутри это будет совершенно новый самолет с современным оборудованием.

Создание Ан-225 - очень дорогой процесс, однако финансовую помощь готовы оказать международные доноры.

"Восстановление самолета "Мрия" символично - как и восстановление самой Украины. Как только "Мрия" будет восстановлена, можно будет сказать, что восстановилась и авиационная промышленность, да и сама Украина. Как и "Мрия", Украина будет строиться заново и станет еще мощнее", - сказал Власик.

Ан-225 (известный как "Мрия" - "мечта" на украинском) был самым большим самолетом в мире, когда-либо построенным и принимавшим участие в воздушном сообщении. Эта модель самолета была построена в единственном экземпляре и использовалась для грузовых перевозок. Самолет был уничтожен в феврале 2022 года, когда российские военные силы атаковали аэродром Гостомеля.

Летом 2014 года Ан-225 "Мрия" можно было осмотреть в Рижском аэропорту.