Переход школ Эстонии на госязык: русскоязычным оставят два урока родного языка в неделю

По словам Дуболазова, существуют также онлайн-курсы для более низкого уровня владения языком: Keeleklikk (с нуля до А2) и Keeletee (B1). Также в министерстве считают важным создание благоприятной среды для общения на эстонском языке в школах.

Правительство профинансирует университеты

На брифинге представитель министерства также напомнил, что правительство планирует выделить около 400 дополнительных учебных мест на педагогические специальности; выделить дополнительную поддержку в изучении эстонского для будущих педагогов, а также выделить субсидии на зарплату преподавателям Нарвского колледжа, которые преподают на педагогическом факультете.

Переход на эстонский язык обучения будет осуществлен сначала в детских садах и в 1-х и 4-х классах в 2024/2025 учебном году. Полный переход на эстоноязычное обучение завершится к началу 2029/2030 учебного года.

В учебных программах гимназий и профессиональных учебных заведений доля других языков может составлять до 40 процентов от общего объема преподавания до 2029/2030 учебного года. Школы обязаны обеспечить переход на обучение на эстонском языке в 10-х классах не позднее 2030/2031 года, а в 11-х классах - не позднее 2031/2032 года.

В 12-х классах полностью эстоноязычное обучение должно быть организовано к 2032/2033 учебному году. В профессионально-технических учебных заведениях изменения коснутся учащихся, обучающихся по программе среднего профессионального образования.