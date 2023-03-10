Вчера, 9 марта, МИД Российской Федерации ввел персональные санкции в отношении 144 граждан стран Балтии. Министерство решило внести в российский "стоп-лист" наиболее враждебно настроенных по отношению к России министров, депутатов парламентов, общественных деятелей и журналистов. Этот шаг прокомментировал для Rus.Postimees руководитель консульского отдела посольства Эстонии в Москве Тармо Пунник.
МИД Эстонии сообщил о новом списке "русофобов". Как людей уведомляют и чем грозит этот статус?
Российский МИД назвал составление очередного списка "ответной реакцией" на лоббирование странами Балтии санкций против России и на "разжигание русофобских настроений".
По данным российской стороны, внесенные в список 144 гражданина Латвии, Литвы и Эстонии также причастны к сносу советских памятников, к "героизации нацизма" и к "накачиванию киевского режима вооружениями".
Таким образом можно предположить, что в списке должно быть много политиков, включая министра обороны Эстонии Ханно Певкура и министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.
Rus.Postimees связался с посольством Эстонии в России, чтобы понять, что именно значит новый список "врагов России" на деле. Самый интересующий всех вопрос – это, конечно же, состав "команды русофобов".
Как пояснил руководитель консульского отдела посольства Тармо Пунник, этого не знает пока никто – список не обнародован. Такая практика для подобного рода списков обычна. "В ноябре прошлого года был составлен список из двухсот американских граждан, которых Россия считает недружественными. В аналогичные списки были внесены граждане Канады, Великобритании и многих других стран, - пояснил эстонский дипломат. - Нынешний список – это лишь звено длинной цепи".
Ранее эти списки не были обнародованы поэтому не удивительно, что и в этот раз из не публиковали. "Этот список не первый, и уж точно не последний, - говорит Пунник. Это результат происходящего в отношениях с Россией. Если в Евросоюзе граждан России вносят в санкционные списки, то аналогичные шаги со стороны России – это просто неизбежность".
Как внесение в список влияет на жизнь человека, в нем оказавшегося? По словам Тармо Пунника, влияние ограничивается запретом на въезд на территорию России, никаких других последствий нет. Если человека персонально не уведомили, то он узнает о существующем для него запрете только при запрашивании российской въездной визы. Если же он в Россию ехать не собирается, то он о своем нежелательном статусе может и не узнать.
В России подобная практика регулируется постановлением правительства РФ № 1390 от 23 августа 2020 года "О порядке принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации…". В нем касательно раскрытия данных человека сказано только, что соответствующий административный орган лично информирует человека о том, что он объявлен нежелательным лицом, если человек находится в России и место его нахождения известно. Публикация списков этим постановлением не предусмотрена.
Как уведомляют о внесении в список?
Извлечение из Правил принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.
8. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, которые находятся на территории Российской Федерации и в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания, уведомляются об этом уполномоченным органом, принявшим данное решение, в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия, а при направлении такого решения в территориальный орган (подразделение) уполномоченного органа уведомляются об этом данным органом (подразделением) в срок не более 3 рабочих дней со дня его поступления.
При этом уведомление о принятии решения о нежелательности пребывания вручается под роспись иностранному гражданину или лицу без гражданства, в отношении которых принято данное решение, а в случае невозможности вручения лично направляется по месту их пребывания (жительства) в Российской Федерации (при отсутствии у иностранного гражданина или лица без гражданства места пребывания (жительства) - по месту их фактического нахождения на территории Российской Федерации) посредством почтовой связи с уведомлением о вручении. При уклонении иностранного гражданина или лица без гражданства от получения указанного уведомления и ознакомления с ним под роспись составляется акт об отказе в его получении и ознакомлении с ним.
В случае невозможности установления места фактического нахождения на территории Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания, уведомление о принятом в отношении их решении не направляется (не вручается).
9. Уполномоченный орган в установленном порядке информирует о принятых решениях о нежелательности пребывания, о приостановлении, возобновлении действия и отмене таких решений Федеральную службу безопасности Российской Федерации и соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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