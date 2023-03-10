МИД Эстонии сообщил о новом списке "русофобов". Как людей уведомляют и чем грозит этот статус?

Ранее эти списки не были обнародованы поэтому не удивительно, что и в этот раз из не публиковали. "Этот список не первый, и уж точно не последний, - говорит Пунник. Это результат происходящего в отношениях с Россией. Если в Евросоюзе граждан России вносят в санкционные списки, то аналогичные шаги со стороны России – это просто неизбежность".

Как внесение в список влияет на жизнь человека, в нем оказавшегося? По словам Тармо Пунника, влияние ограничивается запретом на въезд на территорию России, никаких других последствий нет. Если человека персонально не уведомили, то он узнает о существующем для него запрете только при запрашивании российской въездной визы. Если же он в Россию ехать не собирается, то он о своем нежелательном статусе может и не узнать.

В России подобная практика регулируется постановлением правительства РФ № 1390 от 23 августа 2020 года "О порядке принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации…". В нем касательно раскрытия данных человека сказано только, что соответствующий административный орган лично информирует человека о том, что он объявлен нежелательным лицом, если человек находится в России и место его нахождения известно. Публикация списков этим постановлением не предусмотрена.

Как уведомляют о внесении в список?

Извлечение из Правил принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации.

8. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, которые находятся на территории Российской Федерации и в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания, уведомляются об этом уполномоченным органом, принявшим данное решение, в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия, а при направлении такого решения в территориальный орган (подразделение) уполномоченного органа уведомляются об этом данным органом (подразделением) в срок не более 3 рабочих дней со дня его поступления.

При этом уведомление о принятии решения о нежелательности пребывания вручается под роспись иностранному гражданину или лицу без гражданства, в отношении которых принято данное решение, а в случае невозможности вручения лично направляется по месту их пребывания (жительства) в Российской Федерации (при отсутствии у иностранного гражданина или лица без гражданства места пребывания (жительства) - по месту их фактического нахождения на территории Российской Федерации) посредством почтовой связи с уведомлением о вручении. При уклонении иностранного гражданина или лица без гражданства от получения указанного уведомления и ознакомления с ним под роспись составляется акт об отказе в его получении и ознакомлении с ним.

В случае невозможности установления места фактического нахождения на территории Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности пребывания, уведомление о принятом в отношении их решении не направляется (не вручается).

9. Уполномоченный орган в установленном порядке информирует о принятых решениях о нежелательности пребывания, о приостановлении, возобновлении действия и отмене таких решений Федеральную службу безопасности Российской Федерации и соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации.