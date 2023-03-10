CNN: Россия отправляла в Иран вооружение НАТО, захваченное в Украине

Об этом CNN рассказали четыре источника, знакомые с этим вопросом.

По данным источников, за последний год правительственные структуры НАТО, США и других стран Запада фиксировали несколько случаев, когда войскам РФ доставались небольшие, переносные виды вооружений, поставляемых Киеву союзниками. В том числе речь идет об американских противотанковых ракетных комплексах Javelin и зенитно-ракетных комплексах Stinger.

В большинстве таких случаев Россия отправляла это вооружение в Иран, где его разбирали и исследовали, утверждают источники CNN.

Они предполагают, что иранские военные пытались создать собственную версию этого оружия. В свою очередь Москва таким образом подталкивает Тегеран продолжать поддержку российского вторжения, считают источники телеканала.

Власти США не считают проблему масштабной или системной, но признают, что такие поставки трудно отследить. По данным CNN, украинские военные с самого начала войны сообщают Пентагону о любых случаях захвата американского вооружения войсками РФ.

Пока неясно, удалось ли Ирану успешно применить захваченные в Украине разработки США в создании собственного оружия.