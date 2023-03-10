Финский профсоюз обвинил латвийскую компанию в "жесткой эксплуатации" украинских рабочих

В ходе проверки трудовой инспекции Финляндии было установлено, что рабочие были оформлены, как самозанятые лица и получали на руки от 11 до 14 евро в час. При этом работали по 10 часов в рабочие дни и шесть часов в субботу. В то время, как финские рабочие за ту же работу получают в два раза больше и работают только 8 часов по рабочим дням.

После обвинений профсоюза генподрядчик перестал пускать на объект самозанятых лиц. 11 украинских рабочих заключили договор с финской компанией субподрядчиком AKR Betoni на условиях профсоюза, остальные остались в латвийской компании Una R. Теперь те, кто остался в Финляндии, работают на объекте по 8 часов в день.

Строитель из Украины Игорь Петрусев говорит, что теперь у рабочих из Украины есть возможность вступить в профсоюз: "До этого не могли вступить. И у нас будет просто социальная защита. Ну это все равно большой плюс. Даже если мы будем получать немного меньше".

Некоторые украинские рабочие при этом отметили, что "приехали на заработки, а не за социальной защитой". Украиский строитель Андрей Латкин рассказал, что латвийская компания обеспечивала рабочим жилье и транспорт.

"Тем, кто остался в Финляндии, придется покрывать эти расходы из своей зарплаты. Также, по словам строителя, при сотрудничестве с латвийской компанией ему не надо думать об оформлении документов на финском языке", - рассказывает он.

Сейчас латвийская компания намерена подать в финский суд.