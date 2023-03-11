В Украине могут переименовать Россию

Петиция была опубликована еще в ноябре прошлого года и набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. По мнению автора петиции, Московия - историческое название России, которое встречалось на "многих исторических картах" в XVI-XIX веках, уже после того, как российский царь Петр I провозгласил государство Российской империей.

Исходя из этого, в петиции также предлагается заменить термин "российский" на "московский", а "Российская Федерация" на "Московская Федерация".

В пятницу, 10 марта Владимир Зеленский опубликовал ответ на петицию, в котором отметил, что "поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия".

Глава Украины поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "комплексно проработать" вопрос о переименовании России - "в частности, с привлечением научных учреждений".