За минувшие сутки в Латвии задержаны 19 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
Снова пьяными за руль: шести водителям придется расстаться со своими авто
Снова пьяными за руль: шести водителям придется расстаться со своими авто
Еще двое водителей были пойманы в состоянии наркотического опьянения.
Против 12 водителей возбуждены уголовные дела. Шесть водителей расстанутся со своими транспортными средствами, а еще шестерым придется возместить стоимость управляемого транспортного средства.
Семь пьяных водителей получили административное наказание.
Всего за минувшие сутки составлено 526 протоколов о различных нарушениях правил дорожного движения, и каждый пятый из них - за превышение скорости.
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