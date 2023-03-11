В середине дня в субботу, 11 марта, в юго-восточных районах Латвии местами продолжится ледяной дождь, предупреждают Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Оранжевое предупреждение: местами образуется опасный гололед
Оранжевое предупреждение: местами образуется опасный гололед
Во время ледяного дождя на дорогах, железных дорогах, проводах и ветках деревьев образуется очень сильное обледенение.
Объявлено оранжевое предупреждение, которое будет действовать до 23:00 сегодняшнего дня.
В центральных и восточных регионах Латвии объявлено желтое предупреждение о сильном снегопаде, которое будет действовать до 20:00 сегодняшнего дня.
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