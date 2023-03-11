ISW: российские власти строят укрепления глубоко в тылу РФ. Смысла в этом почти нет

По мнению аналитиков, строительство рубежей обороны в Белгородской и Курской областях, вероятно, является информационной операцией, цель которой - представить угрозу, которую Украина якобы представляет для российских территорий.

В последнем сообщении ISW в качестве примера приводится заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова от 9 марта о завершении строительства "засечной черты" вдоль границы с Украиной. Он сообщил, что на это было потрачено десять миллиардов рублей (около 123 миллионов евро). Аналитики ISW считают, что это, скорее всего, пустая трата денег, особенно учитывая вопросы о способности России финансировать военные операции в Украине.

В пятницу, 10 марта, назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов также заявил о строительстве линии укреплений, заявив, что это приказ президента Владимира Путина.

Укрепления в Крыму строятся вдали от линии фронта, к этому привлекают людей, которые могли бы заниматься более насущными боевыми вопросами, говорится в сообщении. Это может свидетельствовать о том, что Москва не уверена, что сможет долго удерживать оккупированные южные территории Украины, считает ISW.