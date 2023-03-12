В Гулбенском крае в пожаре умер человек

В субботу в 8:02 в VUGD поступил вызов в Яунгулбенскую волость Гулбенского края, где в двухэтажном жилом доме возник пожар. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в доме тлеет пол и горят вещи на площади 15 кв. м. В огне погиб человек. Пожар был потушен в 12:16.

Также вчера в 18.27 поступил вызов в Сигулдскую волость Сигулдского края, где горели двухэтажный жилой дом, пристройка и автомобиль на площади 16 кв. м. В результате пожара пострадали два человека. В 1.26 пожар был потушен.

В 3:06 утра в Селпилсской волости Екабпилсского края загорелись хозяйственная постройка, амбар и дровяной сарай площадью 200 кв. м. Пожарные спасли из сарая 19 кур и трех уток. Шесть кур погибли в огне. Тушение пожара еще продолжается.

С 06:30 11 марта по 06:30 12 марта в VUGD поступило 46 вызовов — 21 на пожаротушение, 16 на спасательные работы, а девять вызовов оказались ложными.