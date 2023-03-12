Видео ⟩ "Я в 88 лет на самокат сяду?". Жители улицы Гертрудес просят вернуть троллейбус № 1

Жители окрестностей улиц Гертрудес и Валмиерас отмечают, что до центра города им необходимо пройти от двух до трех километров. Людям в годах преодолевать эту дистанцию трудно и небезопасно.

Маршрут троллейбуса № 1 закрыт с 16 августа 2021 года. Одна пенсионерка написала жалобу мэру Риги Мартиньшу Стакису.

"Господин Стакис в ответ одной пенсионерке посоветовал, чтобы пожилые люди ездили на электросамокатах. Послушайте, но это же наглость! Я в 88 лет на самокат сяду и поеду? А как насчет покупок в обеих руках?" - говорит Вероника.

Пенсионерка Астрид объясняет, что у нее нарушения движения, болит спина и есть проблемы со зрением, поэтому на нескольких транспортных средствах нельзя ездить: "Непонятно, куда они едут, если ты не видишь".

Жители улицы Гертрудес собрали подписи с просьбой как можно скорее восстановить движение 1-го троллейбуса, который курсировал от улицы Валмиерас до улицы Петерсалас.

Rīgas satiksme отмечает, что восстановление движения общественного транспорта будет возможно только тогда, когда ремонт улицы завершится и она будет сдана в эксплуатацию.

Департамент сообщения Рижской думы обвиняет строителей, которые не закончили работы.

"Для того чтобы мы могли обеспечить движение троллейбуса, должна быть оборудована остановка. На данный момент строительный подрядчик не передал городу право распоряжаться этой остановкой", - поясняет исполняющий обязанности директора Департамента дорожного движения Янис Вайводс.

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