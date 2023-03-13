Саакашвили рассказал Sky News, что ему грозит отказ внутренних органов

Преследование Михаила Саакашвили в Грузии

В Грузии против Михаила Саакашвили возбуждено пять уголовных дел. Он тайно вернулся на родину в сентябре 2021 года, незадолго перед выборами. Через несколько дней полиция и спецслужбы смогли установить местонахождение политика. Он был задержан в Тбилиси и взят под стражу.

В октябре 2021 года Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил только после перевода в военный госпиталь в Гори для реабилитации. Однако по возвращении в тюрьму в феврале 2022 года политик снова объявил голодовку, которая длилась еще 20 дней.

С мая он содержится под стражей в отдельной палате в частной клинике в пригороде Тбилиси, куда был переведен из тюрьмы в связи с ухудшением здоровья. В грузинской столице состоялись несколько акций протеста с требованием освобождения Михаила Саакашвили.