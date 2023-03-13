В Германии из-за забастовки сотрудников аэропортов в понедельник в нескольких аэропортах отменено большое количество рейсов, сообщает DPA.
Забастовка в аэропортах Германии: отменено большое количество рейсов
Профсоюз Verdi, который неудовлетворен оплатой труда сотрудников авиационной безопасности, сообщил, что забастовка пройдет в берлинском аэропорту Бранденбург, а также в аэропортах Гамбурга, Ганновера и Бремена.
Вероятно, эти забастовки повлияют и на работу других аэропортов.
В аэропорту Гамбурга, где забастовка началась еще вечером в воскресенье, отменены все 123 рейса.
По планам Verdi, в аэропортах Ганновера и Бремена, где забастовки начались в полночь, в понедельник ни один самолет не сможет ни взлететь, ни приземлиться.
В Ганновере в понедельник было запланировано 35 прилетающих и 34 вылетающих рейса, а в Бремене - 20 и 19 рейсов соответственно.
В свою очередь в берлинском аэропорту Бранденбург отменено примерно 200 вылетающих рейсов, что повлияет примерно на 27 000 пассажиров.
Представитель аэропорта в воскресенье заявил, что, вероятно, будет отменена примерно треть из 200 запланированных вылетающих рейсов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!