Забастовка в аэропортах Германии: отменено большое количество рейсов

Профсоюз Verdi, который неудовлетворен оплатой труда сотрудников авиационной безопасности, сообщил, что забастовка пройдет в берлинском аэропорту Бранденбург, а также в аэропортах Гамбурга, Ганновера и Бремена.

Вероятно, эти забастовки повлияют и на работу других аэропортов.

В аэропорту Гамбурга, где забастовка началась еще вечером в воскресенье, отменены все 123 рейса.

По планам Verdi, в аэропортах Ганновера и Бремена, где забастовки начались в полночь, в понедельник ни один самолет не сможет ни взлететь, ни приземлиться.

В Ганновере в понедельник было запланировано 35 прилетающих и 34 вылетающих рейса, а в Бремене - 20 и 19 рейсов соответственно.

В свою очередь в берлинском аэропорту Бранденбург отменено примерно 200 вылетающих рейсов, что повлияет примерно на 27 000 пассажиров.

Представитель аэропорта в воскресенье заявил, что, вероятно, будет отменена примерно треть из 200 запланированных вылетающих рейсов.