При использовании различных медикаментов в виде таблеток, капсул их принято запивать жидкостью. Однако люди часто ошибаются, выпивая недостаточное количество воды или выбирая другие напитки - соки, чай, кофе.
Почему потребление жидкости так важно при приеме лекарств?
Лайла Залите, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, объясняет, сколько и какой жидкости нужно пить при употреблении различных лекарств, чтобы это не повлияло на их воздействие.
Почему запивать необходимо именно водой и в достаточном количестве?
При приеме лекарств их рекомендуется запивать именно негазированной водой. Соки, кофе, молоко или другие подслащенные напитки могут оказывать неблагоприятное воздействие на лекарство - ненадлежащим образом влиять на его действие и вызывать нежелательные побочные эффекты. При одновременном употреблении нескольких видов лекарств их необходимо запивать большим количеством воды, чтобы было легче проглотить и они быстрее расщеплялись - попадали в желудок и тонкий кишечник. Даже если кажется, что для приема лекарства запивать его необязательно, после приема рекомендуется попить, чтобы лекарство начало действовать и выполнять свои функции.
"Прием достаточного количества воды для взрослого человека - это в среднем 2,5 литра воды в день - также помогает предотвратить побочные эффекты, которые могут быть вызваны приемом лекарств, такие как отек горла, воспаление пищевода и раздражение слизистой оболочки пищевода, что, в свою очередь, может вызвать неприятное ощущение жжения. Если все же употребление воды недостаточно, возможно возникновение резкой боли, что еще больше усложняет процесс приема лекарства. Также из-за недостаточного количества воды может возникнуть тошнота, это может спровоцировать рвотный рефлекс и увеличить риск удушья", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Необходимое количество воды в организме, которым следует запить лекарство, зависит от ряда условий, в том числе от цели приема лекарства и общего состояния здоровья человека. Необходимо понимать физические свойства конкретного лекарства, например, большие таблетки требуют больше воды для более быстрого растворения. Перед применением препаратов необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом о необходимом потреблении воды для соответствующих лекарств, но рекомендуется выпивать не менее 250 мл, или около одного стакана воды.
"В то же время следует учитывать, что некоторые лекарства требуют дополнительного потребления воды (обязательно не менее одного стакана), поскольку имеют больший риск раздражения пищевода. К таким лекарствам относятся: антибиотики, пищевые добавки, содержащие калий, нестероидные противовоспалительные препараты, а также бисфосфонаты для лечения остеопороза. В свою очередь, аспирин является одним из препаратов, способных увеличить риск образования камней в почках, если во время его приема не выпивать не менее 300 мл воды", - говорит сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Признаки недостаточного потребления воды
Следует отметить, что при приеме лекарственных препаратов следует не только запивать их достаточным количеством воды, но и продолжать пить воду в течение дня. Вот несколько признаков недостаточного употребления жидкости. Признаки обезвоживания от легкой до умеренной степени включают жажду, сухость во рту, утомляемость, головную боль, нерегулярное мочеиспускание или мочу темного цвета, мышечные спазмы, неприятный запах изо рта, тягу к сладкому, перепады настроения. С другой стороны, если обезвоживание тяжелое, его симптомами являются учащенное дыхание и учащенное сердцебиение, темная моча, сухая, потрескавшаяся кожа тела, усталость глаз, низкое кровяное давление, отсутствие пота в ситуациях, когда он должен выделяться, например во время занятий спортом, и даже потеря сознания.
Побочные эффекты других жидкостей в сочетании с лекарствами
К сожалению, чтобы запить лекарство, люди часто выбирают вместо воды какой-нибудь другой напиток - сок, чай, кофе, даже не задумываясь о том, что выпитая жидкость может не только замедлить действие лекарства, но и оказать негативное влияние на здоровье. Например, потребление грейпфрутового сока в рационе следует ограничить, если используются антидепрессанты, обезболивающие (опиоиды), средства от мигрени (триптаны), разжижители крови (антикоагулянты, антиагреганты), гипохолестеринемические препараты (статины). Грейпфрутовый сок в сочетании с этими лекарствами может препятствовать расщеплению лекарств в организме, вызывая усиление "контакта" организма с этими лекарствами, в результате чего организм употребляет повышенную дозу лекарства, что может вызвать нежелательные побочные эффекты.
Также категорически нежелательно употребление кофе в сочетании с различными лекарствами. Употребление кофе одновременно с антибиотиками может значительно снизить эффективность и действие антибиотиков, может также происходить образование токсических соединений в организме, что способно негативно повлиять на организм. Если принять аспирин и выпить кофе, эта комбинация сильно раздражает слизистую оболочку желудка. Следует помнить, что кофе препятствует всасыванию препаратов железа и кальция, таким образом снижает действие наркотических обезболивающих средств.
Так же, как и кофе, зеленый и черный чай тоже могут препятствовать - усиливать или ослаблять действие лекарств за счет кофеина в их составе.
При использовании лекарственных препаратов также следует соблюдать осторожность, запивая их молоком. Одновременное употребление молока и некоторых антибиотиков способно снижать эффективность антибиотика. Следует отметить, что молоко также препятствует способности организма усваивать препараты железа.
"Если вы принимаете лекарства, это не значит, что вы должны полностью отказаться от чая, кофе, молока или любых подслащенных напитков. Вы можете использовать эти напитки в своем рационе, только нужно помнить об интервале между приемом лекарства и напитка, то есть следует соблюдать интервал не менее двух часов. С другой стороны, с грейпфрутовым соком следует быть очень осторожным - если установлено, что он может нарушать реакцию лекарственных препаратов в организме, то его потребление следует сократить до минимума, употребляя с максимально возможным интервалом, либо полностью исключить из рациона", - советует сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!