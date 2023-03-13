Почему потребление жидкости так важно при приеме лекарств?

"Если вы принимаете лекарства, это не значит, что вы должны полностью отказаться от чая, кофе, молока или любых подслащенных напитков. Вы можете использовать эти напитки в своем рационе, только нужно помнить об интервале между приемом лекарства и напитка, то есть следует соблюдать интервал не менее двух часов. С другой стороны, с грейпфрутовым соком следует быть очень осторожным - если установлено, что он может нарушать реакцию лекарственных препаратов в организме, то его потребление следует сократить до минимума, употребляя с максимально возможным интервалом, либо полностью исключить из рациона", - советует сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите.