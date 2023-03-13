Воздушные силы Украины в своем официальном аккаунте в Twitter опубликовали новое видео, которое позволять увидеть, какой вид открывается пилоту во время полета.
Видео ⟩ Вид из кабины пилота воздушных сил Украины во время полета
Напомним, в США начались предварительные работы, чтобы начать обучение пилотов армии Украины на истребителях F-16.
На военной базе США в Тусоне, штат Аризона, сейчас проверяются два украинских военных пилота. Американцы хотят выяснить, подходят ли они для обучения пилотированию истребителей F-16. Об этом NBC рассказали два американских конгрессмена и должностное лицо высокого ранга, которое не захотело раскрывать свое имя.
Навыки украинцев будут проверять на военной базе США в Тусоне. Сейчас их проверяют на специальных симуляторах. Планируется, что вскоре на базу прибудут еще до десяти украинцев - США уже подтвердили их прибытие.
Источники NBC отмечают, что это первый раз, когда Пентагон проверяет навыки украинских пилотов на территории США.
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