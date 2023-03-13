В воскресенье в Видземе в ДТП погиб пешеход

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 83 ДТП, в шести авариях пострадали 12 человек, в том числе два пешехода и один велосипедист.

За различные нарушения правил дорожного движения в воскресенье было составлено 516 протоколов, в том числе каждый третий за превышение скорости.

Вчера задержано 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один водитель под воздействием наркотиков. На семерых нетрезвых водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения не менее 1,5 промилле, и одного водителя под воздействием наркотиков были возбуждены уголовные дела. Трое водителей лишатся своих автомобилей, а с пяти будет взыскана стоимость транспортных средств.