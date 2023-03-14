10 признаков того, что вы с "тем самым" человеком

Нахождение рядом с этим человеком дает вам ощущение покоя и комфорта даже на самых ранних этапах отношений

"Когда мы с Джоном впервые встретились в реальной жизни после общения в Интернете, у меня не было никакого беспокойства. Что-то в нем сразу показалось мне знакомым, и мне было хорошо, комфортно, спокойно в его присутствии. Он действительно был классным и выглядел фантастически, но у меня не было бабочек в животе - просто было ощущение, что я нашла недостающий кусочек пазла".

Вы можете быть очень разными, но вы уравновешиваете друг друга

"Я узнал, что моя жена - моя родственная душа, когда понял, что тот факт, что мы такие разные, уравновешивает меня. В свою очередь то, в чем мы похожи, я становлюсь лучше. Это наполненное адреналином, сюрреалистическое чувство, замечательное в том смысле, что все время внутри возникает вопрос: как возможно чувствовать такую ​​абсолютно совершенную гармонию с другим человеком? Как возможно нечто настолько совершенное?"