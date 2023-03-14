Родственные души и вторые половинки - это можно называть по разному. Главное: как знать, что второй человек действительно тот самый, которого ты искал всю жизнь? Huffpost опросил десять людей, которые знают это чувство.
10 признаков того, что вы с "тем самым" человеком
Нахождение рядом с этим человеком дает вам ощущение покоя и комфорта даже на самых ранних этапах отношений
"Когда мы с Джоном впервые встретились в реальной жизни после общения в Интернете, у меня не было никакого беспокойства. Что-то в нем сразу показалось мне знакомым, и мне было хорошо, комфортно, спокойно в его присутствии. Он действительно был классным и выглядел фантастически, но у меня не было бабочек в животе - просто было ощущение, что я нашла недостающий кусочек пазла".
Вы можете быть очень разными, но вы уравновешиваете друг друга
"Я узнал, что моя жена - моя родственная душа, когда понял, что тот факт, что мы такие разные, уравновешивает меня. В свою очередь то, в чем мы похожи, я становлюсь лучше. Это наполненное адреналином, сюрреалистическое чувство, замечательное в том смысле, что все время внутри возникает вопрос: как возможно чувствовать такую абсолютно совершенную гармонию с другим человеком? Как возможно нечто настолько совершенное?"
Вы интуитивно чувствуете, что нашли самого подходящего человека на свете
"Когда я встретила свою родственную душу, я понятия не имела, кто он на самом деле. Я просто интуитивно знала, что это он. Как говорится, когда ты знаешь, ты знаешь. Обычно я так сумасшедше себя не веду, но в тот судьбоносный день я вела себя именно так. Мы с подругами были в поездке в Рим, а он подошел ко мне и спросил могу ли я пойти с ним на свадьбу его друга на следующий день так как он холост без девушки. Я согласилась! утром он позвонил узнать, хочу ли я курицу, говядину или рыбу на свадебный обед. Когда мы встретились в назначенном месте, он поцеловал меня - и все, я знала, что все делаю правильно. Мы были вместе десять лет. Несмотря на то, что мы теперь разошлись, он все еще в моем сердце как моя родственная душа - вот кем он все еще является".
У вас одинаковые ценности
"Когда я начала встречаться с Фрэнком, я верила всякой ерунде - никогда не говори с мужчиной на свидании о политике, о религии, об абортах, о том, что ты на самом деле думаешь. Я думала, эй, какой во всем этом смысл? О чем тогда мы будем говорить? О погоде? Но Фрэнк начал говорить со мной о книге, которую он читал, которую, как ни удивительно, я тоже только что прочитала. И мне казалось - не может быть, он читает мои мысли! Мы, конечно, начали говорить абсолютно обо всем, и невероятно, насколько мы сошлись в главном. Но спорить о мелочах жизни иногда даже очень увлекательно!"
Вы видели этого человека в худшем его проявлении, но все равно любите его
"Я познакомился с Эммой в ужасный момент своей жизни - я училась, работала, ругалась со своими парнями, пила слишком много, часто звонила ей в слезах среди ночи, чтобы она впустила меня в квартиру, потому что я потеряла снова ключ... Я была настоящим кошмаром, мы были соседями по квартире, и я действительно была монстром, который оставляет немытой посуду, не покупает туалетную бумагу, когда приходит моя очередь покупать ее, и иногда ворует йогурт или сыр у соседа по квартире. Эмма все это терпела со стоическим спокойствие, а когда моя жизнь снова полностью рухнула, она долго-долго обнимала меня. Я перестала плакать и икать, и вдруг меня осенило: она читает мою душу, как книгу. Она знает меня лучше всех. Она любит меня! Такой, какая я есть. Хоть я и не могла ответить Эмме чувствами, которых она, возможно, хотела, она навсегда останется моей родственной душой".
Вы так заботитесь друг о друге, что иногда действительно чувствуете боль друг друга
"Я поняла, что нашла родственную душу, когда его боль стала моей болью. Мы вместе учились в колледже, и на перемене мы говорили о его близком члене семьи, который недавно был госпитализирован в критическом состоянии. Я чувствовала, насколько он был сломлен и несчастен. Когда перерыв закончился я бросилась в туалет, заперлась в кабине и проплакала полчаса, я молила бога, чтобы его родственник выздоровел, чтобы моей родственной душе не пришлось так страдать. Мы даже не были парой, и я не знала никого из его семьи - я была потрясена, внезапно осознав, насколько сильны мои чувства к нему".
Между вами притяжение
"Когда встречаешь свою вторую половинку, это ни с чем не сравнимое чувство - душа просыпается, коленки замирают, ты обожаешь и боготворишь другого человека и готов ради него на все. Ты интуитивно знаешь, что другой человек - это часть тебя - как рука или нога, это так естественно и очевидно. Притяжение дикое. Когда вы держитесь за руки или просто прикасаетесь друг к другу, это как удар током, по-другому это не описать".
Ваши отношения могут быть страстными и нестабильными, но вы возвращаетесь друг к другу
"Родственные души показывают нам зеркало, открывая все, что нужно исцелить, сделать лучше и красивее, и, честно говоря, это может быть очень болезненно. Большинство людей в такой ситуации предпочитают убегать, поэтому отношения родственных душ, как правило, очень страстно и драматично: здесь вы вместе, здесь врозь, здесь снова вместе, здесь вы снова врозь. Потом, когда вы в разлуке, у вас возникает ощущение, что вы все еще вместе - потому что энергетически вы совсем не разъединены".
С родственной душой ты можешь быть собой на 100%
"Вторая половинка - твой лучший друг. Он всегда рядом и знает о тебе абсолютно все - не стоит притворяться. Это человек, в присутствии которого ты всегда чувствуешь себя комфортно и от которого не скрываешь своих причуд, своих некрасивых сторона, глупейшие привычки, страхи, паранойю и нелепую неловкость. Мы с женой родственные души. Мы всегда знаем, когда можно и нужно вдоволь посмеяться над причудами друг друга, а когда надо обнять друг друга и сказать, что все будет хорошо. Моя жена знает все мои секреты и до сих пор моя жена. Это многое говорит о родственных душах".
Вы понимаете, что этот человек появился в вашей жизни, чтобы преподать вам важный урок
"Ваша родственная душа - ваш величайший учитель: тот, кто бросает вам вызов, сводит вас с ума, разжигает ваши самые глубокие страсти и зажигает ваши самые глубокие чувства. Родственная душа - это тот, кто бросает вызов урокам, которые вы усвоили на протяжении всей своей жизни. Иногда родственная душа появляется тогда, когда нужно полностью изменить всю свою жизнь. К сожалению, некоторые люди заканчивают отношения со своей родственной душой слишком быстро, потому что такой опыт может вызвать трудности - кому нравится полностью разрушать все, во что вы верили. У меня был такой опыт. В юном возрасте я встретила мужчину, который желал меня не только как молодую женщину - я уверена, что он был послан на мой путь, чтобы я выросла как личность, профессионально, достигла большего. Он был художником и писателем, а я была его юной музой, но я... испугалась. Я убежала от этих отношений, потому что они были слишком сумасшедшими, слишком интенсивными для меня, и, конечно, моя семья тоже была совершенно недовольна. Я не знаю, какой бы была моя жизнь, если бы я осталась с ним".
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