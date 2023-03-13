В Валмиерском крае автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево: погиб водитель

По информации Государственной полиции, в воскресенье, 12 марта, в 15:20 в Каугурской волости Валмиерского края, на втором километре дороге Валмиера - Бренгули - Биксея, автомобиль съехал с проезжей части, врезался в дерево и перевернулся.

В результате аварии погиб водитель автомобиля. В свою очередь пассажир находится в лечебном учреждении. Начат уголовный процесс.

Напомним, в минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 83 ДТП, в шести авариях пострадали 12 человек, в том числе два пешехода и один велосипедист. За различные нарушения правил дорожного движения в воскресенье было составлено 516 протоколов, в том числе каждый третий за превышение скорости.

Вчера задержано 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один водитель под воздействием наркотиков. На семерых нетрезвых водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения не менее 1,5 промилле, и одного водителя под воздействием наркотиков были возбуждены уголовные дела. Трое водителей лишатся своих автомобилей, а с пяти будет взыскана стоимость транспортных средств.