Самый теплый день с начала года: прогноз синоптиков на вторник

Небо будет в основном облачным, местами образуется дымка и пройдет кратковременный дождь, а вечером на большей части территории страны ожидаются дожди.

Ветер южный, юго-западный немного утихнет, утром на северном побережье ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

В Риге ожидается пасмурный день, временами, в основном вечером, возможен дождь. При умеренном южном ветре воздух прогреется до +10 градусов.

Проселочные дороги, покрытые укатанным снегом, под воздействием дождя станут особенно скользкими. При быстром таянии снега образуются лужи, возможно затопление низин.

Южный, юго-западный ветер будет дуть порывами со скоростью 14-19 метров в секунду, местами - до 22 метров в секунду. Днем ветер немного утихнет.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение из-за ветра на западном побережье Курземе и на северном побережье Видземе.

Галерея: Оттепель в Риге

Совсем недавно в Латвии был побит рекорд холода этой зимы.

В пятницу, 10 марта, к 7 часам утра минимальная температура воздуха в Зосены составила -26,4 градуса, и это самый сильный мороз в Латвии зимой 2022-2023 года.

В последний раз столь сильный мороз в Латвии был 15 месяцев назад - в начале декабря 2021 года. В свою очередь прерыдушая самая низкая температура воздуха, зарегистрированная этой зимой, была -23,7 градуса в Зосены 23 февраля.