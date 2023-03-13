Эксперт: нельзя исключать, что Кремль руками украинцев хочет расправиться с Пригожиным

- Да, в самую первую очередь это пропаганда. Ведь эти заграждения строятся и на линии моря в Крыму. При этом ведь всем хорошо известно, что у Украины просто нету таких войск, чтобы штурмовать Крым с моря. Также Россия хорошо понимает, что никакое НАТО там тоже нападать не собирается. Так что это чистой воды информационная операция, направленная на внутриросийскую аудиторию.

- Премьер-министр Финляндии Санна Марин, приехавшая в пятницу в Киев, сказала Владимиру Зеленскому, что в апреле в Финляндии пройдут парламентские выборы, и в предвыборных программах никто не говорит, что надо прекратить помогать Украине. Наоборот, все говорят, что надо поддерживать Украину еще больше. Можно ли сказать, что пока планы Кремля усилить в Европе политический вес партий, которые говорят, что европейские страны не должны давать Украине оружие, проваливаются?

- Каждый раз, чтобы ответить на этот вопрос, нужно все-таки дожидаться результатов выборов, которые отражают мнение избирателей. Это ведь и есть суть демократии. Но я думаю, что каких-то больших переломов здесь действительно уже не будет.