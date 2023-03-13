Несколько часов боли и экстренное кесарево: роддом извинился за негативный опыт родов

Майя вспоминала, что акушерка была очень настойчива, иногда отдавала приказы и команды "ты должна это сделать, нельзя мучить ребенка". Роды продолжались в течение пяти часов, но ребенок так и не появился на свет.

На шестом часу сознание Майи начало угасать, ее тело дрожало. "Пришла врач и положила передо мной бумагу, которую я должна была подписать, а я не могла понять, что это такое и что мне теперь делать. Тогда она сказала: "Если мы не можем говорить так, то сделаем экстренное кесарево", - сказала Майя.

Потом все произошло молниеносно, ее увезли в операционную, сделали наркоз и через десять минут появился ребенок.

Однако врач, проводивший операцию, признал, что "вы бы его сами не родили", потому что пуповина младенца очень туго обвилась вокруг его шеи.

Роддом признает ошибки в общении и сожалеет о ситуации, возникшей из-за неясного и, возможно, не столь эмпатического общения. А также приносит извинения матери за доставленные неудобства и переживания, из-за которых сложился не очень положительный опыт родов.

Согласно исследованию, опубликованному в этом году, 36% опрошенных женщин столкнулись с негативным отношением медицинского персонала во время родов в Латвии.

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