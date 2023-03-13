Министр обороны Молдовы обвинил Россию в гибридной войне

Молдова пока не сталкивается с "непосредственной военной опасностью", но является объектом "гибридной войны", начатой Россией. Об этом заявил в интервью агентству AFP в понедельник, 13 марта, молдавский министр обороны Анатолий Носатый.

"Прямой военной угрозы для Молдовы пока нет, но есть другие виды угроз, которые влияют на безопасность страны - гибридная война", - сказал Носатый. "Генерируя дезинформацию, напряженность внутри нашего общества, Россия пытается изменить политический порядок, дестабилизировать и свергнуть государственную власть", - пояснил глава Минобороны Молдовы. По его словам, "наибольшим вызовом сейчас является ряд провокаций, которые Российская Федерация пытается использовать для дестабилизации ситуации".