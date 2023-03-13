Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому трое лиц обвиняются в уклонении от уплаты налогов, причинив ущерб государству на сумму более 1 443 072 евро.
Бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,4 млн евро
Также двое из этих лиц обвиняются в отмывании крупных сумм, полученных преступным путем, которое было совершено в группе лиц по предварительному сговору.
Согласно обвинительному заключению, руководитель компании привлек еще двух лиц и создал организованную группу, которая контролировала разные фирмы, в том числе фиктивные, документировала и заявляла в Службу государственных доходов (VID) сделки, которых фактически не было.
В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб на сумму более 1 443 072 евро.
Кроме того, двое из обвиняемых перевели 410 647 евро на счета фиктивных компаний, находящихся под контролем других лиц. Таким образом, они скрыли и замаскировали право собственности и происхождение доходов, после чего получили их во владение.
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