Бизнесмена обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,4 млн евро

Также двое из этих лиц обвиняются в отмывании крупных сумм, полученных преступным путем, которое было совершено в группе лиц по предварительному сговору.

Согласно обвинительному заключению, руководитель компании привлек еще двух лиц и создал организованную группу, которая контролировала разные фирмы, в том числе фиктивные, документировала и заявляла в Службу государственных доходов (VID) сделки, которых фактически не было.

В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб на сумму более 1 443 072 евро.

Кроме того, двое из обвиняемых перевели 410 647 евро на счета фиктивных компаний, находящихся под контролем других лиц. Таким образом, они скрыли и замаскировали право собственности и происхождение доходов, после чего получили их во владение.