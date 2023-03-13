SIPRI: Европа вооружается, РФ теряет позиции на рынке оружия

Россия сократила экспорт в 8 из 10 своих основных стран-покупателей. За последние пять лет РФ продала Индии - крупнейшему покупателю российского оружия - на 37 процентов меньше вооружений, а экспорт в семь других стран сократился в среднем на 59 процентов. При этом Россия за последние пять лет нарастила поставки в Китай - на 39 процентов, и Египет - на 44 процента.

Изменение объема экспорта вооружений в 2018-2022 г. по сравнению с 2013-2017 г. Фото: DW

Однако в последние два года РФ не поставляла оружие в Египет, а объем поставок в Китай в 2020-2022 годах был на гораздо более низком уровне, чем в 2018-2019 годах. "Вполне вероятно, что в ближайшие годы объемы заказов из этих двух стран сократятся", - предсказывают аналитики SIPRI, отмечая, что Пекин становится все менее зависимым от импорта российского оружия и развивает собственное производство.

Из-за вторжения в Украину Россия, вероятно, продолжит сокращать экспорт оружия и сделает приоритетом снабжение собственной армии, констатирует аналитики. Еще одним фактором сокращения доли России на мировом рынке оружия станут санкции и давление США с союзниками на третьи страны, пишет SIPRI.

Объем импорта оружия в Украину - третий в мире