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Видео ⟩ Будто в школе: в интернете обсуждают "отчет" Кадырова Путину об успехах Чечни

rus.tvnet.lv
Будто в школе: в интернете обсуждают "отчет" Кадырова Путину об успехах Чечни
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Президент России Владимир Путин и лидер Чечни Рамзан Кадыров
Президент России Владимир Путин и лидер Чечни Рамзан Кадыров Фото: Ekrānuzņēmums no video

Лидер Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 13 марта, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, где, зачитав по записке, представил ему "достижения" Чечни. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео встречи с комментарием в микроблоге Twitter.

Обращаясь к Путину, Кадыров называл его "дон". Также Геращенко обратил внимание на большой размер букв на записках Кадырова и на его проблемы во владении русским языком.

Видео: Кадыров докладывает Путину о достижениях в Чечне

В начале разговора Путин спросил, как дела в Чеченской Республике. Кадыров, отрываясь от листа заметок в своем портфеле, сказал, что "в нашей республике все очень неплохо. Благодаря вам".

Кадыров рассказал о национальных программах, в рамках которых строятся безопасные и качественные дороги, а также о региональной программе чистой воды.

"Мы также в числе лидеров по созданию комфортной городской среды", - сказал Кадыров. По его словам, столица республики Грозный признан лучшим городом для бизнеса.

"Естественно, у нас возникают текущие сложности, но они решаются благодаря вниманию и поддержке правительства России, и вашим личным указаниям, - сказал Кадыров. - Уважаемый Владимир Владимирович, в зоне СВО (термином "специальная военная операция" власти России называют вторжение в Украину - ред.) бойцы Чеченской Республики. Мы выполняем все ваши приказы и полны решимости действовать до победного конца.

Жители региона полностью поддерживает проведение СВО и считают необходимым достижение ее целей и задач. Спасибо вам еще раз за все, что вы делаете для Чеченской Республики и всей России. Российская Федерация, мы не подведем вас", - сказал чеченский лидер Путину.

Российский президент ответил: "Я не сомневаюсь. Грозный продолжает расцветать. Знаю, что город активно развивается. Также, как и Чеченская Республика. Вы лично много делаете для этого, это я тоже знаю. [...] Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, передайте им самые наилучшие слова. Спасибо им большое".

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