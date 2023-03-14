Видео ⟩ Будто в школе: в интернете обсуждают "отчет" Кадырова Путину об успехах Чечни

Лидер Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 13 марта, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, где, зачитав по записке, представил ему "достижения" Чечни. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал видео встречи с комментарием в микроблоге Twitter.
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Обращаясь к Путину, Кадыров называл его "дон". Также Геращенко обратил внимание на большой размер букв на записках Кадырова и на его проблемы во владении русским языком.
Видео: Кадыров докладывает Путину о достижениях в Чечне
Even when addressing Putin, Ramzan Kadryrov’s speech is littered with the Chechen filler word ‘don’— Francis Scarr (@francis_scarr) March 13, 2023
And when he starts reading out his prepared notes (look at the size of the writing), he’s apparently encountering difficulties with Russian pronunciation pic.twitter.com/bJFMgXiyPk
Kadyrov met with Putin to tell him how great Chechnya republic is doing and how much it supports the "special military operation"— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 13, 2023
Note two things:
- how tightly Putin grips the table (and his facial expression)
- the font size on Kadyrov's notes. pic.twitter.com/Sjhoy9bmQ6
В начале разговора Путин спросил, как дела в Чеченской Республике. Кадыров, отрываясь от листа заметок в своем портфеле, сказал, что "в нашей республике все очень неплохо. Благодаря вам".
Кадыров рассказал о национальных программах, в рамках которых строятся безопасные и качественные дороги, а также о региональной программе чистой воды.
"Мы также в числе лидеров по созданию комфортной городской среды", - сказал Кадыров. По его словам, столица республики Грозный признан лучшим городом для бизнеса.
"Естественно, у нас возникают текущие сложности, но они решаются благодаря вниманию и поддержке правительства России, и вашим личным указаниям, - сказал Кадыров. - Уважаемый Владимир Владимирович, в зоне СВО (термином "специальная военная операция" власти России называют вторжение в Украину - ред.) бойцы Чеченской Республики. Мы выполняем все ваши приказы и полны решимости действовать до победного конца.
Жители региона полностью поддерживает проведение СВО и считают необходимым достижение ее целей и задач. Спасибо вам еще раз за все, что вы делаете для Чеченской Республики и всей России. Российская Федерация, мы не подведем вас", - сказал чеченский лидер Путину.
Российский президент ответил: "Я не сомневаюсь. Грозный продолжает расцветать. Знаю, что город активно развивается. Также, как и Чеченская Республика. Вы лично много делаете для этого, это я тоже знаю. [...] Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, передайте им самые наилучшие слова. Спасибо им большое".
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