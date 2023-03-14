Видео ⟩ Будто в школе: в интернете обсуждают "отчет" Кадырова Путину об успехах Чечни

Кадыров рассказал о национальных программах, в рамках которых строятся безопасные и качественные дороги, а также о региональной программе чистой воды.

"Мы также в числе лидеров по созданию комфортной городской среды", - сказал Кадыров. По его словам, столица республики Грозный признан лучшим городом для бизнеса.

"Естественно, у нас возникают текущие сложности, но они решаются благодаря вниманию и поддержке правительства России, и вашим личным указаниям, - сказал Кадыров. - Уважаемый Владимир Владимирович, в зоне СВО (термином "специальная военная операция" власти России называют вторжение в Украину - ред.) бойцы Чеченской Республики. Мы выполняем все ваши приказы и полны решимости действовать до победного конца.

Жители региона полностью поддерживает проведение СВО и считают необходимым достижение ее целей и задач. Спасибо вам еще раз за все, что вы делаете для Чеченской Республики и всей России. Российская Федерация, мы не подведем вас", - сказал чеченский лидер Путину.

Российский президент ответил: "Я не сомневаюсь. Грозный продолжает расцветать. Знаю, что город активно развивается. Также, как и Чеченская Республика. Вы лично много делаете для этого, это я тоже знаю. [...] Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, передайте им самые наилучшие слова. Спасибо им большое".