Ребенок умер от пневмококка, несмотря на вакцинацию: медики призывают сменить вакцину

В начале 2022 года в Детской клинической университетской больнице (BKUS) госпитализированный пациент с инвазивной пневмококковой инфекцией умер непосредственно от ИПИ, вызванного серотипом 3. Ребенку сделали прививку от пневмококковой инфекции, но с 10-валентной вакциной, которая не обеспечивает защиты от 3-го серотипа.

В свою очередь, во втором случае полностью вакцинированный пациент должен был длительное время находиться в реанимационном отделении, где ребенка подключили к искусственной вентиляции легких, а затем перевели в стационарное пульмонологическое отделение. Это также было обусловлено тяжелой пневмонией и бактериальным сепсисом, вызванным подтвержденным пневмококковым 3-го серотипа.

В IVP указали, что пневмококковая вакцина включена в Латвийский календарь прививок с 2010 года, поскольку эта инфекция имеет высокие показатели заболеваемости и смертности, заболевание трудно распознать, но оно поддается лечению. Однако вакцина не обеспечивает максимально доступной защиты от пневмококковой инфекции, в результате чего как привитые дети, так и пенсионеры, являющиеся основными группами риска заражения пневмококковой инфекцией, в настоящее время тяжело болеют и даже умирают от пневмококков.