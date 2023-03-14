Избиратели выразили недоверие первому правительству Кариньша

На выборах в 14-й Сейм, состоявшихся осенью 2022 года, партии предыдущего правительства поддержали лишь 36% всех избирателей, принявших участие в голосовании. Хотя "Новое Единство" само по себе добилось успеха, граждане Латвии выразили очевидное недоверие правительству в целом.

Из 43 латвийских самоуправлений только в шести (Сигулдский, Вараклянский, Валкский, Смилтенский, Марупский и Валмиерский края) большинство избирателей проголосовали за все партии предыдущего правительства в целом. Почти половину поддержки всех избирателей (45-50%) получили партии первого правительства Кариньша в восьми самоуправлениях - Цесисском, Мадонском, Огрском, Кекавском, Алуксненском, Саулкрастском, Айзкраукльском и Лимбажском краях.

Во всех остальных самоуправлениях Латвии большинство избирателей выразили недоверие всем коалиционным партиям того правительства, а особенно отрицательно отнеслись к ним избиратели Даугавпилса и других латгальских самоуправлений.