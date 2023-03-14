Фото ⟩ До и после: как обустроить мансардную комнату

Дизайнер вдохновилась хозяевами дома и их увлечениями. "Зная, что они коллекционируют старые игры и виниловые пластинки, мне хотелось создать ретро стиль. Мебель с темными деревянными элементами дополнила матовыми и блестящими дверцами. Диван серо-бирюзового цвета дополнила ковром с геометрическим рисунком, который придаёт динамику".

Выбирайте функциональную мебель

Если бюджет позволяет экспериментировать, то позвольте себе это, используйте решения, которые созданы не только для гостиной. "Здесь я использовала не только мебель для жилой комнаты, но и кухонную мебель. Искала подходящий размер, альтернативные решения и в конечном счете выбрала кухонные шкафчики, у которых больше вариантов размеров. Удалось найти и подходящие оттенки", - говорит Н. Ратниеце.

Фото: Пресс-фото

Дизайнер хотела отделить зону с телевизором, от рабочей зоны, и разделила комнату с помощью полки, к которой прикрепила столешницу. Здесь нужно было найти нестандартного размера стол, и Надежда решила выбрать кухонную столешницу, как рабочий стол. Это удобно благодаря тому, что столешницу можно обрезать по необходимому размеру и сделать отверстия для проводов. Столешницу обрезали по размеру ниши. С одной стороны поставив её на полку, а с другой дополнив ножкой.

"Комнату нужно было дополнить индивидуальными элементами. Например, картинами и фотографиями, чтобы сделать пространство личным. Отличное решение использовать металлические и стеклянные дверцы для полок: их можно использовать как рамки для фотографий.