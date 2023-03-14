Более половины жителей Латвии считают, что один из основных аспектов идеального дома - возможность отдохнуть и перезарядится, показало исследование ИКЕА "Жизнь дома". Каждому четвертому важно иметь дома место для хобби и активностей. У каждого члена семьи может быть свое увлечение, и нужды могут быть разные, поэтому обустраивая комнату важно сбалансировать планировку учитывая интересы всех. Дизайнер интерьеров продемонстрировала, как можно обустроить мансардную комнату и максимально использовать пространство.
Фото ⟩ До и после: как обустроить мансардную комнату
Перевоплощение проходило в доме у молодой пары, в комнате, в которой сконцентрировано множество увлечений семьи - компьютерные игры, коллекция виниловых пластинок и книг. Комнату нужно было спланировать так, чтобы здесь было место для развлечений, отдыха и работы. Семья хотела привнести в пространство свежести и главной задачей было больше мебели для хранения, при этом не загружая комнату.
Галерея: Фото до
Галерея: Фото после
Увлечения, как часть интерьера комнаты
Квартиру купили недавно, и молодые хозяева оставили часть мебели и дополнили своей. Текущая мебель перегружает комнату и очень не нравится хозяевам.
Дизайнер интерьеров Надежда Ратниеце решила не менять зонирование комнаты и сконцентрировалась на атмосфере, начав с выбора цвета стен и мебели. Дизайнер советует не увлекаться со смешением множества стилей и обустройством пространства мебелью из разных серий, если, конечно, они стилистически подходят друг другу. "Не стоит смешивать все, что вам понравилось из разных источников. А стоит оценить, что важно и нужно, и придерживаться схожих примеров. Не стоит перегружать комнату мебелью - заранее стоит продумать, где и что вы будете хранить, и как это лучше устроить. Убедитесь в том, что выбранная мебель хорошо сочетается и выглядит гармонично", - советует дизайнер.
Дизайнер вдохновилась хозяевами дома и их увлечениями. "Зная, что они коллекционируют старые игры и виниловые пластинки, мне хотелось создать ретро стиль. Мебель с темными деревянными элементами дополнила матовыми и блестящими дверцами. Диван серо-бирюзового цвета дополнила ковром с геометрическим рисунком, который придаёт динамику".
Выбирайте функциональную мебель
Если бюджет позволяет экспериментировать, то позвольте себе это, используйте решения, которые созданы не только для гостиной. "Здесь я использовала не только мебель для жилой комнаты, но и кухонную мебель. Искала подходящий размер, альтернативные решения и в конечном счете выбрала кухонные шкафчики, у которых больше вариантов размеров. Удалось найти и подходящие оттенки", - говорит Н. Ратниеце.
Дизайнер хотела отделить зону с телевизором, от рабочей зоны, и разделила комнату с помощью полки, к которой прикрепила столешницу. Здесь нужно было найти нестандартного размера стол, и Надежда решила выбрать кухонную столешницу, как рабочий стол. Это удобно благодаря тому, что столешницу можно обрезать по необходимому размеру и сделать отверстия для проводов. Столешницу обрезали по размеру ниши. С одной стороны поставив её на полку, а с другой дополнив ножкой.
"Комнату нужно было дополнить индивидуальными элементами. Например, картинами и фотографиями, чтобы сделать пространство личным. Отличное решение использовать металлические и стеклянные дверцы для полок: их можно использовать как рамки для фотографий.
Исследование "Жизнь дома" показало, что нам важно, чтобы дом отражал наш характер - и если дом отражает нас, то мы чаще считаем его источником нашего благополучия", - говорит дизайнер.
Решения для оптимального использования пространства
Эта комната мансардная и такие пространства всегда трудные из-за своей формы. Часто бывает, что ниши не используются, но в этом случае дизайнер в одной из ниш дополнила уютный уголок для чтения и отдыха, а в другой место для хранения вещей.
"В первой нише я сделала уголок для хозяйки, а в другой спрятала за жалюзи небольшое пространство для хранения вещей. Жалюзи можно использовать не только для окон. Я выбрала жалюзи тёмно-синего цвета и решила стены выкрасить в такой же оттенок, благодаря чему жалюзи сливаются с пространством", - говорит Н. Ратниеце.
Один из основных элементов комнаты - диван, размещён посередине, это подойдёт почти для любых комнат, но важно посмотреть на заднюю часть дивана, ведь она будет на виду.
Со временем хозяева смогут дополнить мебель, добавив новые полки в шкафы, или дополнив их коробочками. "Коробки для открытых полок - экономичное решение для хранения, но важно помнить, что коробки должны быть одинаковыми и подходить под общий образ комнаты", - говорит дизайнер.
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