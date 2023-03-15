Что с ними не так? Три самых невезучих знака Зодиака

Дева

Девы, по словам астрологов, прекрасно умеют решать проблемы других и давать советы, но как помочь самим себе - они не знают. Когда Девы нервничают, они начинают намывать, полировать, убирать, чистить все вокруг. Их жизненное пространство настолько стерильно, что гости чувствуют себя в нем неуютно и напряженно.

Девы склонны раскладывать все по ящикам, маркировать, сортировать, и когда что-то им мешает это сделать, они впадают в панику.

Жизнь постоянно неприятно удивляет этих людей. Как только они обо всем позаботятся, кто-то обязательно, к примеру, прольет кофе на идеально вычищенный ковер.

Жизнь Дев состоит из исправления несовершенств, и они чаще других задаются вопросом, почему судьба к ним так неблагосклонна.

Весы

Несправедливость - вот что больше всего раздражает представителей этого знака зодиакального круга, отмечают эксперты. Весы замечают малейшие намеки на нарушение баланса и часто ощущают несправедливость на себе. То есть всегда находится что-то такое, что нарушает покой и счастье этих людей.