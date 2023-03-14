Пожар в социальном доме в Пардаугаве: спасены четыре человека

В 14:49 в VUGD поступил вызов на улицу Гарозес, где на четвертом этаже центра социального ухода загорелось помещение площадью 20 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 15 человек, 4 человек спасли пожарные.

За минувшие сутки в VUGD поступило 37 вызовов: восемь на пожары, 18 на спасательные работы, а 11 вызовов были ложными.