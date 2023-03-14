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Пожар в социальном доме в Пардаугаве: спасены четыре человека

rus.tvnet.lv/LETA
Пожар в социальном доме в Пардаугаве: спасены четыре человека
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Пожарный. Иллюстративное фото
Пожарный. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 13 марта, в Риге в Пардаугаве из горящего центра социального ухода были спасены четыре человека, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 14:49 в VUGD поступил вызов на улицу Гарозес, где на четвертом этаже центра социального ухода загорелось помещение площадью 20 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 15 человек, 4 человек спасли пожарные.

За минувшие сутки в VUGD поступило 37 вызовов: восемь на пожары, 18 на спасательные работы, а 11 вызовов были ложными.

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