Видео ⟩ Машину отнесло на 15 метров: под Валмиерой погиб пьяный водитель

39-летний мужчина сел за руль Land Rover Freelander в состоянии алкогольного опьянения. В полиции сообщают, что после ДТП автомобиль оказался в более чем 15 метрах от дороги.

"Снега у нас много. Машина врезалась в дерево и отлетела на несколько метров в сторону. Скорость была высокой", - говорит начальник Западно-Видземского участка Госполиции Янис Гоба.

Этот мужчина уже был известен полиции. "Было несколько случаев, вождение в состоянии алкогольного опьянения", - говорит Гоба.

Автомобиль ехал из Валмиеры в Бренгули. Рядом с водителем оказался 30-летний мужчина также в состоянии сильного алкогольного опьянения. Спасатели помогли ему выбраться из машины.

"Он не понимал, что и как. Очнулся только в больнице", - говорит представитель полиции.

Врачи скорой медицинской помощи доставили мужчину в больницу.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)