Под Валмиерой водитель несколько раз управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Одна поездка оказалась для него роковой - мужчина попал в аварию и погиб, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Машину отнесло на 15 метров: под Валмиерой погиб пьяный водитель
39-летний мужчина сел за руль Land Rover Freelander в состоянии алкогольного опьянения. В полиции сообщают, что после ДТП автомобиль оказался в более чем 15 метрах от дороги.
"Снега у нас много. Машина врезалась в дерево и отлетела на несколько метров в сторону. Скорость была высокой", - говорит начальник Западно-Видземского участка Госполиции Янис Гоба.
Этот мужчина уже был известен полиции. "Было несколько случаев, вождение в состоянии алкогольного опьянения", - говорит Гоба.
Автомобиль ехал из Валмиеры в Бренгули. Рядом с водителем оказался 30-летний мужчина также в состоянии сильного алкогольного опьянения. Спасатели помогли ему выбраться из машины.
"Он не понимал, что и как. Очнулся только в больнице", - говорит представитель полиции.
Врачи скорой медицинской помощи доставили мужчину в больницу.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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