Сейм Литвы признал российскую частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер" террористической организацией. За такую резолюцию во вторник, 14 марта, проголосовали 117 парламентариев, голосовавших "против" и воздержавшихся не было.
Сейм Литвы признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией
"Признав "Вагнер" террористической организацией, мы четко заявляем, что военные действия квазигосударственных структур России, пусть и ограниченные по своим масштабам, будут рассматриваться как точно та же российская агрессия", - заявил один из авторов резолюции Лауринас Касчюнас, являющийся председателем комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.
"Для нас важно не позволить России размыть грань между войной и миром, навязать нам повестку гибридных угроз, когда в случае агрессии Россия якобы не несет ответственности за деятельность якобы частных военных и охранных компаний. Она несет и будет нести ответственность", - заявил он.
В резолюции констатируется, что члены и наемники "Вагнера" представляют угрозу безопасности государства и общества.
Литовские депутаты также призывают другие страны признать организацию террористической.
В документе говорится, что с начала вторжения России в Украину в феврале прошлого года наемники "Вагнера" совершали "систематические, тяжкие преступления агрессии - убийства и пытки мирного населения Украины, бомбовые удары по жилым домам и другим гражданским объектам, которые приравнены к терроризму".
""Вагнер" - частная военная компания, основанная Евгением Пригожиным, бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину, находящемуся под санкциями Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки за вмешательство в демократические процессы зарубежных стран и за содействие в реализации империалистических амбиций Кремля - это теневой инструмент российской власти", - говорится в резолюции.
В документе также отмечается, что "Вагнер" бесплатно получает от правительства России военную технику, в том числе ракетные комплексы "Град", танки, бронемашины, использует военную инфраструктуру, а бойцов компании обучает Главное разведывательное управление (ГРУ, военная разведка) России.
Кроме того, отмечается, что наемники этой компании помогали России оккупировать и аннексировать Крым в 2014 году, участвовали в боевых действиях на востоке Украины в 2015 году, осуществляют преступную деятельность в ЦАР, Судане и Мали.
В резолюции также подчеркивается необходимость принятия Литвой закона о предотвращении терроризма, в котором будут предусмотрены конкретные критерии, на основании которых будет утверждаться список террористических организаций, а к лицам будут применяться санкции за участие в деятельности террористических организаций, включенных в этот список.
Наемники "Вагнера" в настоящее время пытаются захватить город Бахмут в Украине.
В мае прошлого года Сейм Литвы признал действия России в Украине геноцидом, а РФ - государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.
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