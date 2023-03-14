Сейм Литвы признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией

"Признав "Вагнер" террористической организацией, мы четко заявляем, что военные действия квазигосударственных структур России, пусть и ограниченные по своим масштабам, будут рассматриваться как точно та же российская агрессия", - заявил один из авторов резолюции Лауринас Касчюнас, являющийся председателем комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.

"Для нас важно не позволить России размыть грань между войной и миром, навязать нам повестку гибридных угроз, когда в случае агрессии Россия якобы не несет ответственности за деятельность якобы частных военных и охранных компаний. Она несет и будет нести ответственность", - заявил он.

В резолюции констатируется, что члены и наемники "Вагнера" представляют угрозу безопасности государства и общества.

Литовские депутаты также призывают другие страны признать организацию террористической.

В документе говорится, что с начала вторжения России в Украину в феврале прошлого года наемники "Вагнера" совершали "систематические, тяжкие преступления агрессии - убийства и пытки мирного населения Украины, бомбовые удары по жилым домам и другим гражданским объектам, которые приравнены к терроризму".