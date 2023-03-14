Премьер-министр Армении пожаловался Путину на российских "миротворцев"

"Наш вчерашний разговор с Президентом Российской Федерации в основном был посвящен опасности эскалации в Нагорном Карабахе. Я просто передал свою информацию, свои впечатления. Я также подчеркнул, что считаю, что есть проблемы в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе", - сообщил на пресс-конференции Пашинян.

"Риторика Азербайджана с каждым днем становится все агрессивнее и агрессивнее", - добавил премьер-министр Армении, в очередной раз обвинив Баку в блокировке Лачинского коридора.

Пашинян указал, что, в результате длящейся уже несколько месяцев блокировки единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с основной территорией Армении, идет подготовка к "этнической чистке армян".

С середины декабря группа азербайджанцев, выдающих себя за защитников окружающей среды, блокирует движение через Лачинский коридор, протестуя против, по их мнению, незаконной добычи полезных ископаемых в Нагорном Карабахе.

В результате блокады в анклаве, который с 1991 года контролируют армянские сепаратисты, возникла нехватка продуктов питания и медикаментов, что, по утверждениям Еревена, грозит полномасштабным гуманитарным кризисом.

Пашинян на пресс-конференции также сообщил, что Армения недавно получила ответ Азербайджана на предложения Еревана о мирных переговорах, которые были поданы в середине февраля.

Он указал на определенный прогресс, однако отметил, что сохраняются "фундаментальные проблемы", так как "Азербайджан пытается выдвинуть территориальные претензии, которые являются для Армении красной линией".

После начала блокады Лачинского коридора Армения уже неоднократно обвиняла российских миротворцев в том, что они не могут или не хотят выполнять свою миссию в Нагорном Карабахе.