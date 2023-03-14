Зерновая сделка: почему продление затягивается и чем недовольна Россия

В Евросоюзе в свою очередь отмечают, что поддерживают реализацию обоих соглашений, но отказываются считать меморандум, подписанный Россией и ООН, частью зерновой сделки. "Сам факт того, что у этих соглашений разные составы подписантов, явно указывает на то, что это не пакет документов", - отмечается в заявлении Представительства ЕС в России.

12 сентября российский МИД опубликовал текст меморандума, подписанного Россией и ООН. В нем указывается, что Россия продолжит коммерческие поставки продовольствия и удобрений в страны, нуждающиеся в этой продукции, а ООН будет этому содействовать; Москва же будет содействовать беспрепятственному экспорту продовольствия из украинских портов в Черном море. Срок действия опубликованного документа - три года.

Чего требует Россия

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Российские власти с самого начала работы зерновой сделки жаловались на то, что она не выполняется, а западные страны и Украина, напротив, обвиняли в подрыве инициативы Москву.

Сейчас санкции, наложенные на Россию Евросоюзом, не запрещают импорт, экспорт, покупку или торговлю продовольствием и удобрениями из России (за исключением калийных). В 9-м пакете прописано, что сделки допускаются даже с участием подсанкционных субъектов, говорится в заявлении Представительства ЕС в России.

Санкции не распространяются на третьи страны, которые могут получать любую продукцию из России, если это делается "за пределами ЕС или без участия операторов из ЕС".